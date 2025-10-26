管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。今回は、米粉で作る「米粉のりんごスコーン」を紹介します。薄力粉の代わりに米粉を使用するのでグルテンフリー。サクホロ食感とりんごの甘さが楽しめる、カラダにやさしいスイーツです。丸めて焼くだけでとっても簡単に作れますよ！【詳細】他の記事はこちら米粉のりんごスコーンを作るのにかかる時間約15分（焼く時間を除く）米粉のりんごスコーンのカロリー約165k