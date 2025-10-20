JR四国が、JR西日本のネット予約「e5489」限定で、特急「南風」などの指定席に格安で乗車できる「トク特南風チケットレス」を発売しています。このきっぷは、高知〜土佐山田間などの対象区間が300円からと、同区間の自由席特急料金よりも安い破格の値段設定となっています。スマートフォン一つで予約・乗車が完結するチケットレスサービスで、乗車前日・当日に手軽に購入できるのが魅力です。安すぎて二度見！自由席よりお財布に優