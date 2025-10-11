スイーツとビューティーを融合させた新体験にワクワクしませんか？Mon cherとDove（ダヴ）がタッグを組み、10月6日（月）から「いちご堂島豆乳ロール」が期間限定で登場♡さらに、堂島ロールの世界観を纏った泡ボディウォッシュやクリーミースクラブなど、香りとテクスチャで“五感で体験するスイーツケア”シリーズを展開。味覚も肌も満たしてくれる甘美なコラボを見