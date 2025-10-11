堂島ロール×ダヴの香り♡“五感で楽しむ”コラボスイーツ始動

スイーツとビューティーを融合させた新体験にワクワクしませんか？Mon cherとDove（ダヴ）がタッグを組み、10月6日（月）から「いちご堂島豆乳ロール」が期間限定で登場♡さらに、堂島ロールの世界観を纏った泡ボディウォッシュやクリーミースクラブなど、香りとテクスチャで“五感で体験するスイーツケア”シリーズを展開。味覚も肌も満たしてくれる甘美なコラボを見逃さないで。

甘酸っぱいいちご堂島豆乳ロール、限定登場

Mon cherとDoveの第二弾コラボでは、まずケーキとして「いちご堂島豆乳ロール」が10月6日から販売されます（2,268円・税込）。

あまおういちごを練り込んだ生地と、いちご果肉ソースを合わせた豆乳クリームを包んだ、やさしくも甘酸っぱい一品。

店舗限定（例：堂島本店、心斎橋店など）での販売ですが、オンライン通販は10月6日以降年内まで予定です（なくなり次第終了）。香りと味わいで“堂島ロール”を五感で体験できる仕様です。

ハーゲンダッツ×ストロベリームーン♡限定無料サンプリング開催

ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ 季節の堂島ロール＜あま～い完熟いちご＞

内容量：540g

ダヴ ボディウォッシュ 季節の堂島ロール＜甘酸っぱい摘みたていちご＞



内容量：ポンプ470g、つめかえ320g／つめかえ大620g

ダヴ ふわとろ クリーミースクラブ 堂島ロール

内容量：298g

コラボのもう一つの魅力は、Doveからのビューティーアイテム。いちごエキスやうるおいバターなど、スイーツ感のある成分が配合され、香りとテクスチャで心地よさを演出。肌にスイーツのような甘美な時間を。

キャンペーンであなたにもコラボスイーツを♡

10月6日（月）～10月19日（日）の期間中、モンシェール公式Xではコラボ商品のシェア投稿で「いちご堂島豆乳ロール」が抽選で20名に当たるキャンペーンを実施。

また、店舗購入のお客様先着5名にスクラブサシェがプレゼントされます（数量限定）。スイーツもケアアイテムも手に入るチャンスをお見逃しなく♡

甘さと潤い、両方くれるコラボ体験を♪

甘酸っぱい香りと優しい口当たりで話題の「いちご堂島豆乳ロール」と、香り×保湿のDove ×堂島ロールコラボボディアイテム。

味覚も肌感も同時に満たしてくれるこの体験は、まさに“ときめき”の始まり。販売期間・店舗をチェックして、甘さと潤いをまとったあなたらしい時間を堪能してみませんか♡