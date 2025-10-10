¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþÍÆ¼¼¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é