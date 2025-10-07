Image: Raymond Wong / Gizmodo US 新モデルでるの早すぎない？と思った人もいるかと思います。そう、MetaとOakleyがコラボしているスマートグラスの話です。8月に発売されたスマートグラス「Oakley Meta HSTN」。まだ出たばかりと思っていたら、9月に開催されたMetaカンファレンスMeta Connectで早くもOakleyとMetaのコラボスマートグラス第2弾「Vanguard」が発表（今月21日発売、日本展開