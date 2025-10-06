自民党の高市早苗総裁、トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】自民党の高市早苗総裁選出を受け、トランプ米大統領は6日、交流サイト（SNS）への投稿で「とても尊敬されており、知恵と強さを兼ね備えた人物だ」と評価した。高市氏は現時点では首相に就任していないが、トランプ氏は「日本は初の女性首相を選出した」とも書き込んだ。さらに「日本の国民にとって、非常に喜ばしいニュースだ」と祝意を示した。