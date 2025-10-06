“好きなだけホイップクリームを楽しみたい♡”そんな甘党女子に朗報です。全国のニラックスブッフェ店舗にて、2025年10月9日(木)～11月3日(月)までの期間限定で「無限ドーナツ＆ホイップクリーム食べ放題」コースが登場！カリもち食感のドーナツに、自分でホイップをトッピングするセルフメイクスタイル。ハロウィン気分も楽しめる、特別なスイーツタイムを満喫してみませんか？