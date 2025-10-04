〈「16歳で彼女を紹介したら、おばあちゃんが泣いちゃって…」“同性が好き”と公表したグラビアアイドル（21）が明かす“複雑な家庭事情”〉から続く今年8月に老舗芸能事務所「サンミュージックプロダクション」への移籍を発表したグラビアアイドルの郄峰じゅり（21）。レズビアンであることを公表している彼女だが、実は17歳の時に家を出て、一時は公園で寝るほど苦しい暮らしをしていた。【美画像】17歳で家出して外で