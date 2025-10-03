日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」が１日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日のテーマは「みんなの愚痴とお金事情を放出！」。歌手・小林幸子はオレオレ詐欺に遭遇したことを回想。「何年か前なんですけどね。家の電話に、かかってきたんですよ。『母さん？』。オレオレ詐欺。（小林が）『母さんだよ。どうした？最近帰ってこないじゃない？』って言ったら『ごめん。忙しくて。仕事