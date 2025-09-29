ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「有吉クイズ」の人気企画で異例の展開 テレ朝野村真季アナが涙 テレビ朝日 エンタメ・芸能ニュース ナリナリドットコム 「有吉クイズ」の人気企画で異例の展開 テレ朝野村真季アナが涙 2025年9月29日 12時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高校最後の野球の大会で自分のミスにより敗退したというエバース佐々木隆史 「有吉クイズ」の企画で、同級生のLINEグループで当時の心境を確認した 誰も佐々木のせいにせず、進行役の野村真季アナが号泣する展開となった 記事を読む おすすめ記事 今田美桜「あさイチ」に両親がVTRでサプライズ出演「あんぱん」老けメイクは「お母さんにちょっと似てる」 2025年9月26日 13時47分 阪神 法大・松下＆仙台大・平川ら長距離砲リストアップ 佐藤輝＆森下メジャー志向、大山は来季３２歳で「次世代」育成が急務 2025年9月25日 5時0分 高石あかり夢見たヒロイン「不思議な感覚」 ＮＨＫ朝ドラ「ばけばけ」２９日スタート 主人公トキは「一番自分に近い」 2025年9月29日 7時0分 オダギリジョー「東京の朝ドラをめちゃめちゃライバル視」 大阪制作「カムカムエヴリバディ」に出演で実感「多分、東京は相手にしてない（笑）」 2025年9月28日 10時13分 【日本ハム】ドラ５山県秀 打力向上の裏に新庄監督から授かった「ローリー打法」 2025年9月23日 6時0分