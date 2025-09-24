【一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA】 2026年2月中旬 発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA」を2026年2月中旬に発売する。価格は1回850円。 本製品では、映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場するMS「νガンダム」や「サザビー」の胸像フィギュアのほか、「シ