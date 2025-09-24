νガンダムやサザビーの胸像フィギュアがラインナップ！ 「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA」2026年2月中旬発売決定
【一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA】 2026年2月中旬 発売予定 価格：1回850円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA」を2026年2月中旬に発売する。価格は1回850円。
本製品では、映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場するMS「νガンダム」や「サザビー」の胸像フィギュアのほか、「シャア・アズナブル」のフィギュア、MSヘッドマグネットなどがラインナップしている。
今回一番くじの公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品のページが公開され、景品ラインナップの一部を公開しており、「νガンダム」や「サザビー」が一番くじの胸像フィギュアシリーズ「BUSTISAN」で立体化された姿や、「MASTERLISE」でフィギュア化された「シャア・アズナブル」、「ガンダム」などの頭部が再現されたマグネットを確認することができる。
「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA」
A賞 νガンダム BUSTISAN種類：全1種 サイズ：約180mm
B賞 シャア・アズナブル MASTERLISE種類：全1種 サイズ：約250mm
D賞 MSヘッドマグネット種類：全4種（選べない） サイズ：約50mm
ラストワン賞 サザビー BUSTISANサイズ：約180mm
˗ˏˋ 📢発売決定！！- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) September 24, 2025
【一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA】
ガンダムシリーズより宇宙世紀をフィーチャーした一番くじが登場✨
👇フィギュア画像先行公開中！https://t.co/G9xPxaBLrP… pic.twitter.com/HaglAF5596