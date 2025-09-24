一番くじ 機動戦士ガン ダム UNIVERSAL CENTURY SAGA】 2026年2月中旬 発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA」を2026年2月中旬に発売する。価格は1回850円。

本製品では、映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場するMS「νガンダム」や「サザビー」の胸像フィギュアのほか、「シャア・アズナブル」のフィギュア、MSヘッドマグネットなどがラインナップしている。

今回一番くじの公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品のページが公開され、景品ラインナップの一部を公開しており、「νガンダム」や「サザビー」が一番くじの胸像フィギュアシリーズ「BUSTISAN」で立体化された姿や、「MASTERLISE」でフィギュア化された「シャア・アズナブル」、「ガンダム」などの頭部が再現されたマグネットを確認することができる。

「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA」

A賞 νガンダム BUSTISAN

B賞 シャア・アズナブル MASTERLISE

D賞 MSヘッドマグネット

ラストワン賞 サザビー BUSTISAN

種類：全1種 サイズ：約180mm種類：全1種 サイズ：約250mm種類：全4種（選べない） サイズ：約50mmサイズ：約180mm

(C)SOTSU・SUNRISE