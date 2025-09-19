ニューストップ > マネーニュース > 「ディズニーやUSJは高くて行けない」令和の中流層の実態を調査 Nintendo Switch 2 アンケート 調査結果 貧困問題 暮らしとお金 GAME Watch 「ディズニーやUSJは高くて行けない」令和の中流層の実態を調査 2025年9月19日 8時53分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 世帯年収400万〜700万円未満の中流層に日刊SPA!取材班がアンケートを実施 1202人が「ディズニーやUSJはお金がかかりすぎるので行けない」と回答 979人が「Nintendo Swich 2は高すぎて買えない」と答えた 記事を読む おすすめ記事 【速報】タレント・林家ペーさんと林家パー子さんが住む部屋で火事 東京・北区のマンション 火はほぼ消し止められる パー子さんが煙吸い込む 2025年9月19日 14時52分 【清水 芽々】「タワマン低層階民」が受けている「高層階マウント」がヤバい…！「低層階の子供は入れない公園」「パーティでも水とジュースだけ」「エレベーターにも乗れない」 2025年9月11日 7時0分 『Nスタ』に世界陸上王者が出演も“通訳不在”でグダグダ「勝手に盛り上がるな」英語堪能アナ役立たず 2025年9月18日 11時0分 松岡昌宏、国分太一を“２文字”で表現 今後の関係にもズバリ言及「一緒にやることは…」 2025年9月19日 5時12分 【世界陸上】「眠れる森の美女」マフチフ、眠る間に決勝進出決定 一発成功→雨でぬれない場所に移動し再びスヤスヤ 2025年9月18日 20時54分