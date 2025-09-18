「今から実家に行くぞ」「最高裁までやってやる」「保険の脱退手続きはしない」―。【写真】退職連絡時、会社から言われた衝撃的な言葉退職連絡時に、依頼先の会社からこうした言葉を浴びせられたとする投稿がX（旧Twitter）で、大きな反響を呼びました。投稿したのは、退職代行サービス「退職代行モームリ」さん（@momuri0201）です。同サービスを運営するスタッフに取材し、現場での実態や利用者への影響を聞きました。 会