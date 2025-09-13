コンラッド大阪では、2025年8月1日（金）からリニューアルした「アトモス・イタリアンダイニング」で本格イタリアンビュッフェがスタート。彩り豊かなヴィエトリ陶器が並ぶビュッフェ台には、前菜やパスタ、デザートまで多彩なメニューが揃います。平日は好みのメインを選べるセミビュッフェスタイル、週末は心ゆくまで料理を堪能できるフルビュッフェが、華やかな空間とともに特別な時間を演出します。