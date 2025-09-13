【コンラッド大阪】絶景とともに楽しむ本格イタリアンビュッフェ

コンラッド大阪では、2025年8月1日（金）からリニューアルした「アトモス・イタリアンダイニング」で本格イタリアンビュッフェがスタート。彩り豊かなヴィエトリ陶器が並ぶビュッフェ台には、前菜やパスタ、デザートまで多彩なメニューが揃います。平日は好みのメインを選べるセミビュッフェスタイル、週末は心ゆくまで料理を堪能できるフルビュッフェが、華やかな空間とともに特別な時間を演出します。

華やぎに満ちたイタリアンビュッフェ



ビュッフェ台には、海老やいか、浅利とオリーブを合わせた魚介のサラダや、サステナブルサーモンにフェンネルやケッパー、ピスタチオを添えた前菜などが並びます。

彩り豊かなヴィエトリ陶器に盛られた料理は、味わいだけでなく見た目にも華やか。イタリアらしい活気あふれるテーブルが、特別なひとときを演出します。

TGIフライデーズ♡フレアバーテンダー鈴木明広の特製カクテル販売

国産牛のタリアータ



《国産牛のタリアータ》（ランチプレート）

ランチでは、タリアータを美しく盛り付けたプレートスタイルで提供。赤身肉の豊かな味わいに、マルサラ酒のソースが甘やかな香りを添え、上品に仕立てられています。副菜との調和も良く、気軽に本格的な美味しさを楽しめます。



《国産牛のタリアータ マルサラソース》（ディナー限定）

ディナーではライブキッチンで仕上げられたタリアータが登場。大きなブロック肉を目の前で切り分ける迫力と香りに食欲をそそられます。マルサラソースが肉の旨みを引き立て、ローストポテトとともに贅沢なひとときを演出します。

ポルケッタ

《ポルケッタ》（ランチプレート）

ランチでは、香ばしくローストしたポルケッタを彩り豊かな副菜とともにプレートで提供。豚肉の旨みをハーブが引き立て、グリルレモンの爽やかさが全体を軽やかに！

《ポルケッタ 皮付き豚のハーブ巻き焼き》（ディナー限定）

ディナーではライブキッチンで豪快に焼き上げたポルケッタが登場。こんがりとした皮の香ばしさとジューシーな肉の対比が印象的です。ハーブとにんにくの香りが食欲を誘い、切り分けられる瞬間から特別感に包まれる一品です。

マーケットフィッシュのアクアパッツァ



《マーケットフィッシュのアクアパッツァ》

浅利やムール貝の旨みが溶け込んだスープに、チェリートマトの酸味とバジルの香りが爽やかさを添えます。魚介と野菜の持ち味が調和した、彩り豊かな一品です。

ランチプレートは「チキンのディアボラ風グリル」や「カルナローリ米のパルミジャーノリゾット」も選べ、お好みに合わせた味わいを楽しめます。

トスカーナ風レバーペースト



レバーの濃厚な風味をいかしたペーストは、シンプルながら王道の美味しさ。ほどよい塩味が味を引き締め、パンに合わせると香りとコクが一層際立ちます。シェフおすすめです。

トマトのアルメラータ

トマトと砂糖だけで作られた自然な甘さのトマトジャム。チーズと合わせると驚くほど相性がよく、トマトのフルーティーな甘みが広がります。（写真・下段中央）

ブレッド

イタリアの食卓を彩るパンもたくさんあります。

オリジナルサワードゥやチャバッタ、グリッシーニなどが多彩に揃い、料理に合わせて楽しめます。

「トマトとバジルのフォカッチャ」もおすすめです。

チェリートマトの酸味とバジルの香りが生地に溶け込み、オリーブオイルの風味と調和して、イタリアンらしい美味しさです。

イタリアのスイーツ

スイーツ台には、ズコットやカンノーリをはじめ、パンナコッタやフルーツのトッピングまで彩り豊かに並びます。イタリアらしい華やかなドルチェ文化を堪能できる空間は、見ているだけで心が躍るほど。甘さや彩りのバリエーションも豊富です。

シチリアン・カンノーリ



香ばしく揚げた生地に、リコッタチーズのクリームを詰めたシチリア伝統菓子。ピスタチオやアンジェリカが彩りを添え、華やかさと可愛らしさを併せ持つドルチェです。

夏の果実ズコット



苺・キウイ・オレンジをたっぷり飾ったケーキ。中には濃厚なチョコレートケーキが隠れており、フルーツの爽やかさとチョコのコクが美味しいです。

テーブルいっぱいに広がる、華やかなイタリアンビュッフェ



色鮮やかなアンティパストから贅沢な肉料理、愛らしいドルチェまで揃ったプレートは、眺めているだけで心が弾みます。爽やかなカクテルやソフトドリンクと合わせれば、イタリアの食卓のような華やぎを満喫できます。

山田智樹 総料理長



イタリア料理をキャリアの原点とし、外資系ラグジュアリーホテルで豊富な経験を積んできた山田総料理長。2022年の就任以降は、「アトモス・ダイニング」のメニュー改革を進め、今回のリニューアルでは「アトモス・イタリアンダイニング」へと新たなコンセプトを打ち出しました。

山田総料理長は「日本では日本人の味覚に合わせた創作イタリア料理が多いが、現地の味を忠実に届けるレストランは少ない」と語ります。今回のメニューは、イタリアで親しまれている日常料理を基本に、本格的な美味しさを体験できるよう仕上げられています。

アトモス・イタリアンダイニングで楽しむ本格イタリアビュッフェ





彩り豊かな料理と本格的な味わいに包まれる、特別なひととき。

コンラッド大阪のアトモス・イタリアンダイニングで、心ときめく美味しさをぜひお楽しみください。

詳細

■「アトモス・イタリアンダイニング」イタリアンビュッフェ

時間：

【ランチ】平日 月～木 11:30～15:00（最終入店 13:30）

金 11:30～14:30（最終入店 13:00）

土日祝 11:30～14:00（最終入店 13:00）

【ディナー】平日 月～木 17:30～21:00（最終入店 20:00）

金 18:00～21:30（最終入店 20:30）

土日祝 17:30～21:30（最終入店 20:30）

料金：

【ランチビュッフェ】平日 7,200円 土日祝 8,000円

【ディナービュッフェ】平日 8,800円 土日祝 9,200円

■アトモス・イタリアンダイニング（40F）

大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワーウエスト

コンラッド大阪 40階

TEL：06-6222-0111

取材協力：コンラッド大阪