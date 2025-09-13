バーガーキング®が贈る大人気イベント『ワンパウンダーチャレンジ2025』が、いよいよ第2弾を迎えます。今回は全国50店舗と過去最多規模で開催され、奈良県でも初上陸。直火焼き100％ビーフパティ4枚の超大型バーガー「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を心ゆくまで楽しめる食べ放題イベントです。特典Tシャツやステッカーも用意され、熱気あふれる7日間が待っています♪