長時間のデスクワークや立ち仕事で「お尻が固まっている気がする」「腰が重だるい」と感じている方は少なくないでしょう。実は、お尻の筋肉が凝り固まると、腰痛やむくみ、下半身太りの原因にもつながります。そこでおすすめなのが、お尻のコリをほぐす簡単ストレッチ。血流が促進され、腰周りがスッキリ軽くなるのを実感できます。🌼脂肪がつきにくい下半身へ！１日１分【お尻の“どっしり感”を軽減する】簡単ストレッチ