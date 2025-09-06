ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 香港の魔窟・九龍城砦に住んだ日本人、劣悪な環境ながら医療面は充実 資格 テレビ 麻薬 なるほど 出会い 警察 部屋 カンヌ 2LDK さいたま市 治外法権 賃貸 NEWSポストセブン 香港の魔窟・九龍城砦に住んだ日本人、劣悪な環境ながら医療面は充実 2025年9月6日 16時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと かつて香港に存在し、取り壊しから30年を経た巨大スラム街「九龍城砦」 5カ月ほど住んでいた吉田一郎氏が、NEWSポストセブンの取材に応じた 劣悪な環境ながら「ブラックジャックみたいな優秀な医者」が多かったそう 記事を読む おすすめ記事 三代目JSB・今市隆二、結婚＆第1子誕生を報告 活動自粛中での発表に悩みも「私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり」【全文】 2025年9月6日 1時24分 死亡事例もある「チャーハン症候群」とは？ 加熱しても危険なセレウス菌食中毒の対策法 2025年9月1日 20時45分 「絶対に美談にしないで」横山裕が涙の完走、募金も7億超えの大団円も…やまぬ『24時間テレビ』マラソン企画の“存在意義”を問う声 2025年9月5日 19時30分 市川團十郎、“プロデュース”の酵素風呂店が閉店していた！…本人や芸能人御用達も、“悪臭トラブル”で近所からクレーム多発 2025年9月1日 11時0分 井川遥、氷河期世代の「ほんのり就職」エピ披露で「別の人が犠牲に」物議を醸した“かなりヤバい告白” 2025年9月5日 17時30分