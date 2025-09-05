NY株式4日（NY時間12:27）（日本時間01:27） ダウ平均45480.64（+209.41+0.46%） ナスダック21558.39（+60.66+0.28%） CME日経平均先物42860（大証終比：+230+0.54%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日ぶりに反発。取引開始前に発表のＡＤＰ雇用統計が弱い内容となり、前日の米求人件数とともに今月のＦＯＭＣでの利下げ期待を裏付ける内容となった。ただ、市場は明日の米雇用統計を確認したい意