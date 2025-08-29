バンダイスピリッツは、『量産型ルカ -プラモ部員の青き逆襲-』より「HG 1/144 量産型ルカ専用ザク」(2,970円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「HG 1/144 量産型ルカ専用ザク」(2,970円)ドラマ『量産型ルカ -プラモ部員の青き逆襲-』公式プラモデルとして「量産型ルカ専用ザク」が登場。ドラマのタイトルロゴをイメー