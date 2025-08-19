2025年7月17日、兵庫県淡路島の西海岸に、心とからだの調和をテーマにした和モダンウェルネスステイ｢洗心和方(せんしんわほう)｣がオープンしました。歴史と自然が息づく淡路島で、源泉かけ流し温泉と旬食材を生かした創作和食、そして日本の美意識を感じる客室。心身をゆるやかに整える滞在をかなえたい方は、ぜひ記事をチェックしてください。 洗心和方(せんしんわほう) 淡路島西海岸、瀬戸内海を望む海沿いの道