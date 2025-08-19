タレントで女優・西方凌（44）が19日に自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いタレント・木村祐一（62）と子供たちとの沖縄移住生活を終了すると報告した。西方は「沖縄へ移住して1年と4ヶ月が経ちました。1〜2年を目処にお試し移住。経験してみて思ったのは何より、子育てがしやすいと言うこと。『子は宝』と言う考え方が昔から根付いていて、子供の存在が家族や地域社会にとってかけがえのない価値を持つことということを日