生理がある限り、月経困難症になったり、そこから婦人科系の疾患につながることも。年齢が上がるほどリスクも高まるので、定期検診は絶対に受けておきたいもの。20代から先の女性の人生でよく耳にする5つの検診について解説します。【検診】年齢に合わせて体のチェックを忘れずに情報が溢れる現代、婦人科検診に関する情報もありすぎて、正直、何を受けていいのかわからない！「なにか病気や症状がないことが前提ですが、まずは自