ミズノベースボールドリームカップで昨年から実施する「アンガーマネジメント講習」“ミスを怒らず、みんなで助け合う”大会として5年目を迎えた少年野球大会「ミズノベースボールドリームカップ・ジュニアトーナメント1stステージ」が、8日〜11日に兵庫・淡路島で行われた。昨年から参加チームの指導者に向けて取り入れたのが「アンガーマネジメント講習」。主催者のミズノ社員で、大会の全体統括を担う古谷幸平さんは「形あるも