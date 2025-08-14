ACミランが久保建英に興味「獲得に真剣」今夏の移籍市場でスペイン1部レアル・ソシエダからのステップアップを目指していたとされる日本代表MF久保建英について、スペイン紙「El Nacional」が「久保の退団計画が再び動き出した」と報じ、移籍市場の終盤に移籍が実現する可能性を伝えている。記事では「久保建英は常にレアル・ソシエダで幸せであり、快適だと話していた。しかし、この数か月で状況は劇的に変わった。昨シーズン