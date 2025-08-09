アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の元メンバーで歌手の有安杏果（30）が6日インスタグラムを更新し、英検準1級合格を発表。「最後に受験したのは中学2年生の時の英検3級。それから随分と時間が空きましたが、準2級→2級→そしてついに、ずっと目標にしていた準1級に辿り着くことができました」と嬉しそうに報告している。【写真】“Snow Manの頭脳”阿部亮平は都立駒場高校から“独学”で上智大理工学部へ 気象予報士に