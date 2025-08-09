ダニーロ・ゴメスが手術成功を報告J1アルビレックス新潟に所属するブラジル人MFダニーロ・ゴメスが自身の公式SNSを更新。手術後の様子を公開したなか、「待ってるよ！」「手術成功してホント良かった」など安堵の声が多く寄せられた。現在26歳のダニーロは2023年に母国のAAポンチ・プレッタから新潟に加入し初来日。左足のカットインドリブルが特徴的で、右サイドからチャンスを演出してきた。今季は得意のドリブルから衝撃ゴ