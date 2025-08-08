スター・トレック」シリーズの最新作となる『スター・トレック：スターフリート・アカデミー』が、「スター・トレック」シリーズ60周年を迎える2026年にParamount＋にて独占配信されることが決定。シリーズ初の若者のキャラクターに焦点を当てた本作より、新進気鋭のZ世代キャストが新キャラクターを熱演する特報とティザービジュアルが解禁された。【動画】シリーズ初の若者のキャラクターに焦点を当てた最新作『スター・トレ