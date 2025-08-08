【ワシントン＝木瀬武、中根圭一】訪米中の赤沢経済再生相は７日、トランプ米大統領が打ち出した「相互関税」の特例措置に日本が含まれていないことを巡り、米政府が大統領令を「適時に修正する」ことで一致したと明らかにした。具体的な修正時期は決まっていない。修正までは大統領令通りの税率が適用されるが、上乗せ分は米政府が発動日の７日に遡って払い戻す。相互関税の修正と合わせ、自動車関税を１５％に引き下げる大統領