赤沢亮正経済再生相【ワシントン共同】赤沢亮正経済再生担当相は6日、米ワシントンで米国の関税措置を巡ってラトニック商務長官と約90分間協議した。日本政府によると、赤沢氏は「相互関税」の合意内容を確認し、直ちに実施するよう求めた。日米間では関税率について食い違いが生じている。ラトニック氏の反応は明らかにしていない。日米は、トランプ大統領が25％と宣言していた相互関税の税率を15％に下げることで合意。日本