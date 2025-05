ドナルド・トランプ大統領が、アメリカ著作権局のシラ・パールマッター局長を解任したことが明らかになりました。理由は明らかにされていませんが、トランプ大統領と蜜月の関係にあるイーロン・マスク氏の「著作権問題」が絡んでいると指摘されています。Trump fires director of U.S. Copyright Office, sources say - CBS Newshttps://www.cbsnews.com/news/trump-fires-director-of-u-s-copyright-office-shira-perlmutter-sour