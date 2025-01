QRコードは基本的に1つのデータしか保存できません。ところが、「角度によって異なるURLを読み取らせるQRコード」がインターネット上に投稿されて話題を呼んでいます。Playing with the idea of "different perspectives on the same story"! A QR code that sends you to a different source based on the angle. pic.twitter.com/zwRprBp2cj— Guy Dupont (@gvy_dvpont) January 22, 2025ガイ・デュポン氏が作成