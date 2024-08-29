29日午後、ビョン・ウソクがグラビア撮影のため、仁川（インチョン）国際空港を通じてオーストラリア・シドニーに出国した。・ビョン・ウソクがサプライズ登場！キム・ヘユン、台湾ファンミーティングの映像メッセージに感激・ビョン・ウソク、グラビアでフォトジェニックなポーズを披露…すらりとしたスタイル