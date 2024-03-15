タレントのベッキー（40）が15日インスタグラムを更新。6日に40歳の誕生日を迎え、当日の夜の様子をつづった。ベッキーは「誕生日の夜。幸せだったなぁ。ご近所さんが、素敵なお祝いをしてくれて。この風船も前日から集まって膨らませてくれてたみたいで」と誕生日祝いの様子を写真で投稿。風船や造花でデコレーションされた壁を背景に笑みを見せるベッキーの姿が見えるも何と金髪。黒髪のイメージの強いベッキーだが金髪にイメー