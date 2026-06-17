ウルトラマンシリーズ×アルファー食品、ダブル60周年記念 防災食セット「マモル」数量限定発売

アルファー食品株式会社

専用サイト：https://www.alpha-online.jp/f/u2026mamoru

アルファ化米を主軸に加工米飯の製造・販売を行っている、アルファー食品株式会社(本社：島根県出雲市、代表取締役：林 隆史、以下「アルファー食品」）は、2026年に誕生60周年を迎えるウルトラマンシリーズと、同じく創業60周年を迎えるアルファー食品の節目を記念し、防災食セット「マモル」を2026年6月29日より数量限定で発売します。

本企画は、「守る」という共通の使命を持つ両者の60周年を記念したコラボレーション企画です。

単なるキャラクター商品ではなく、「備えることは、守ることだ。」というメッセージを通じて、防災をより身近で前向きな行動として捉えてもらうことを目指しています。

「守る」という共通の使命

1966年に登場したウルトラマンは、60年にわたり地球の平和と人々の暮らしを守り続けてきたヒーローです。

同じく1966年に創業したアルファー食品は、米加工食品メーカーとして「食」を通じて人々の暮らしを守ってきました。災害時の非常食や長期保存食の分野でも、多くの現場で活用されており、“食で暮らしを守る存在でありたい”という想いのもと製品づくりを続けています。

本企画は、こうした両者の歩みと使命が重なることから実現しました。

防災を「義務」から「前向きな行動」へ

日本では災害への備えの重要性が広く認識されていますが、家庭での防災備蓄は「必要とは思うが後回しになりがち」という課題もあります。

そこで本商品では、「備えることは、守ることだ。」というコンセプトを掲げ、ヒーローの象徴的存在であるウルトラマンとともに、防災を前向きな行動として捉えてもらうきっかけづくりを目指しました。

防災食セット「マモル」について

防災食セット「マモル」は、長期保存可能な食品をセットにした防災備蓄向け商品です。

通常商品の品質や仕様はそのままに、ウルトラマンとのコラボレーションによる特別パッケージを採用しました。

さらに、科学特捜隊 隊員証デザインの防災メモ入り。携帯することで、いざというときに役立つ防災グッズです。

商品概要

商品名

防災食セット マモル

発売日

2026年6月29日より順次発売

参考価格

5,000円（税込）

※販売チャネルによって、販売価格が異なる場合があります。

内容

・個食タイプ「安心米」×9食入り（白飯３食、わかめご飯２食、ひじきご飯２食、舞茸と根菜のおこわ２食）

・科学特捜隊 隊員証デザイン防災メモ

お湯または水を注ぐだけ。（熱湯で15分、水（15℃）で60分）。

中にスプーンが入っていて、袋が容器になるので袋のまま食べられます。

サイズ

210×80×297ミリ

A4サイズで棚に収納可能。フィギュアを飾っているような、収納も楽しいデザインとなっています。

賞味期限

5年間

アレルギー物質（特定原材料等）

該当なし

販売チャネル

・アルファー食品 オンラインショップ

（サイトURL：https://www.alpha-online.jp/f/u2026mamoru）

・アルファー食品 楽天市場店

（サイトURL：https://item.rakuten.co.jp/alphasyokuhin/7-500-1/）

・アルファー食品 ヤフー店

（サイトURL：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpha-syokuhin/7-500-1.html）

・アルファー食品 直販所

（住所：島根県出雲市大社町北荒木561番地）

・今後一部量販店にて販売予定

※数量には限りがあります。

また、購入制限が設けられる場合があります。詳しくは各販売場所にてご確認ください。

60周年記念プロジェクトとして展開

本商品は、アルファー食品創業60周年を記念した取り組みの一つとして発売されます。

アルファー食品では今後も、

- 防災意識の啓発- 食を通じた安心の提供- 地域社会への貢献

などをテーマに、さまざまな取り組みを展開していく予定です。

アルファー食品について

アルファー食品は、米の加工技術を核とした食品メーカーとして、米加工食品の開発・製造・販売を行っています。

1966年の創業以来、「健康・美味・簡便」を価値の軸に、学校給食、業務用、家庭用、非常食など幅広い分野に商品を提供しています。

■会社概要

社名 ：アルファー食品株式会社

設立 ：1966年6月29日

代表者 ：代表取締役 林 隆史

事業内容 ：アルファ化米を主体とした、米加工食品の製造・販売

本社所在地 ：島根県出雲市大社町北荒木645番地

ホームページ ： https://www.alpha-come.co.jp