株式会社Tieel(本社:東京都中央区銀座、代表取締役:髙源雅洋)が運営する買取専門店「おもいお」は、2026年6月2日、東京・銀座本店をリニューアルオープンいたします。内装工事により、宝石・貴金属・ブランド品などをより落ち着いた環境で相談できる店舗空間へ刷新し、リニューアルを記念した期間限定の買取UPキャンペーンも実施します。

■資産見直しニーズの高まりと、対面査定に求められる安心感

https://omoio.co.jp/column/ginza-honten-renewal-2026

近年、金相場の上昇や円安、ブランド品・宝石市場への関心の高まりを背景に、保有しているジュエリーや貴金属、ブランドバッグ、時計などを見直す動きが広がっています。 一方で、高額品の売却においては「査定額の根拠を知りたい」「周囲を気にせず相談したい」「複数点をまとめて持ち込みたい」といった声も多く、単に価格を提示するだけではなく、安心して相談できる対面環境が求められています。 こうしたニーズを踏まえ、おもいおでは銀座本店の内装を刷新し、より落ち着いて相談できる店舗づくりを進めてまいりました。

■おもいお銀座本店リニューアルの3つの特徴

おもいおでは、今回のリニューアルを通じて、宝石・貴金属・ブランド品の売却を検討する方がより相談しやすい査定環境の提供を目指します。

・落ち着いて相談できる査定空間へ刷新 ・宝石・貴金属・ブランド品をまとめて相談できる体制 ・銀座エリアでの対面査定ニーズに対応 査定や相談の場としての機能性に加え、お品物に込められた想いや背景に向き合う特別な時間を過ごしていただける環境を整えました。

■店舗概要

店舗名:買取専門店おもいお 銀座本店 オープン日:2026年6月2日(火曜) 所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F アクセス:東京メトロ各線「銀座駅」より徒歩1分 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」より徒歩4分 JR「有楽町駅」より徒歩7分 営業時間:10:00～20:00(年中無休) サービス内容:ブランド・ジュエリー・時計等の買取査定

■リニューアル記念として期間限定の買取UPキャンペーンを実施

買取専門店「おもいお」銀座本店では、リニューアルオープンを記念し、以下の要領で「リニューアル記念買取最大20％UPキャンペーン」を実施します。

【キャンペーン期間】 2026年6月2日(火)から6月30日(火)

【キャンペーン内容】 期間中に査定依頼を受けた対象商品について、通常の査定金額に対し最大20％を上乗せした買取価格を提示します。

【対象商品】 具体的には、以下のような品物が対象です。 ・宝石 ・貴金属 ・ブランドバッグ ・ブランド時計 ・ブランドジュエリー ・ブランド小物 など

査定は、同店に在籍する鑑定士が、品物の状態・素材・ブランド・市場動向・宝石の品質などを総合的に確認したうえで行います。 本キャンペーンは、「おもいお銀座本店」の店頭買取を対象として実施します。資産整理や買い替え、生前整理、コレクション整理などのタイミングで、保有している品物の価値を見直す機会として活用いただける取り組みです。 ※査定後のご申告は対象外となりますのでご注意ください。なお、一部対象外のお品物もございます。詳しくはスタッフまでお問合せください。

■おもいお銀座本店鑑定士のコメント

「今回のリニューアルでは、査定時の過ごしやすさと相談のしやすさを重視し、店舗内装を見直しました。おもいおには、米国宝石学会(GIA)が認定する宝石鑑定士資格『GIA G.G.』を保有する鑑定士が在籍しています。品物の状態や素材、宝石の品質、ブランド背景、市場動向を総合的に確認し、相続や生前整理、買い替え、コレクション整理など一人ひとりの背景にも配慮しながら、安心して利用できる店舗運営を目指してまいります。」

■買取専門店「おもいお」について

「おもいお」は、創業以来、累計数万件以上の査定実績を重ね、Google口コミをはじめとする顧客評価でも高い評価をいただいております。各店舗には専門知識を持つ鑑定士が在籍し、ブランドバッグや時計、宝石・貴金属まで幅広く対応。 お客様の品物に込められた想いも大切にしながら、透明性の高い査定と丁寧な接客を通じて、リユース文化の発展に貢献してまいります。

店頭買取(銀座／築地／心斎橋) 宅配買取(全国対応) 出張買取(全国対応) LINE査定:https://lin.ee/FJYmS4C 公式サイト:https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞ 営業時間:10:00～20:00(年中無休) 電話番号:03-6263-0835 公式サイト:https://omoio.co.jp 公式LINE:https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお銀座本店＞ 所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞ 所在地:〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞ 所在地:〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 :株式会社Tieel(ティール) 所在地:東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F 設立 :2016年1月8日 代表者:代表取締役社長 高源 雅洋 事業 :リユース事業・EC事業 URL :https://tieel.jp