医療職の人材不足、他人事じゃない？約4割が身近な場所で実感。「待ち時間が増える」と懸念する声は半数以上に

株式会社NEXER

■薬局や病院で感じる人手不足。その影響は、もうすぐそこまで来ているのかも

病院や薬局に足を運んだとき、「今日はなんだか待ち時間が長いな」と感じたことはないでしょうか。スタッフが慌ただしく動き回る様子に、ふと人手不足を想像した方もいるかもしれません。

医療職の人材不足は、ニュースで耳にする遠い問題のように見えて、実は私たちの日常にじわりと影響を及ぼしつつある課題です。

ということで今回は薬剤師の職場探し「お仕事ラボ」と共同で、全国の男女500名を対象に「薬剤師・医療職の働き方改革と人材不足への意識」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと薬剤師の職場探しのお仕事ラボによる調査」である旨の記載

・薬剤師の職場探しのお仕事ラボ（https://www.oshigoto-lab.com/）へのリンク設置

「薬剤師・医療職の働き方改革と人材不足への意識に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月10日 ～ 4月20日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：身近な薬局・病院・ドラッグストアで、理由はさまざまだと思いますが、「スタッフが少ないと感じたこと」や「待ち時間が長いと感じたこと」はありますか。

質問2：日常生活の中で、医療職の人材不足が社会課題として話題に上がっていると感じますか？

質問3：医療職（薬剤師・看護師・医師など）の人材不足が進んだ場合、自分の生活にどのような影響があると思いますか？（複数回答可）

質問4：医療機関で、同じ薬剤師・医療スタッフに継続して対応してもらえたとき、安心感を感じたことはありますか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：医療従事者が、無理なく働き続けられる環境は、医療サービスの質にも影響すると思いますか？

質問7：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■41.6％が、身近な薬局・病院で「スタッフ不足や長い待ち時間を感じたことがある」と回答

まず、普段の生活で利用する医療機関について、身近な薬局・病院・ドラッグストアで「スタッフが少ないと感じたこと」や「待ち時間が長いと感じたこと」があるかを聞いてみました。

その結果「よくある」が14.4％、「たまにある」が27.2％となり、合わせて41.6％の方がスタッフ不足や長い待ち時間を感じたことがあると回答しました。一方で「あまりない」が27.6％、「まったくない」が30.8％と、特に気にしていないという方も一定数見られます。

利用する医療機関の規模や地域、混雑具合によっても影響があるかもしれませんが、日常的に感じる問題として、無視できない状況になりつつあるようです。

■40.6％が、日常生活の中で医療職の人材不足が「話題に上がっていると感じる」と回答

続いて、日常生活の中で医療職の人材不足が社会課題として話題に上がっていると感じるかを聞いてみました。

その結果「よく感じる」が11.2％、「たまに感じる」が29.4％となり、合わせて40.6％の方が何らかの場面でこの話題に触れていることがわかりました。一方で「あまり感じない」が34.6％、「まったく感じない」が24.8％と、日常の中では意識しにくいという声もほぼ同じ割合で存在しています。

ニュースや報道を通じて伝わってくる一方で、自分の生活に直結する話題として語られる機会はまだ限られているのかもしれません。

■51.8％が、人材不足による影響として「待ち時間が増える」と回答

続いて、医療職（薬剤師・看護師・医師など）の人材不足が進んだ場合、自分の生活にどのような影響があると思うかを聞いてみました。

最も多かったのは「待ち時間が増える」で51.8％でした。

次いで「地方で医療が受けにくくなる」が37.0％、「薬局・病院が閉鎖・縮小される」が32.2％、「丁寧な対応・説明が受けられなくなる」が30.0％と続きます。

まずは時間的な負担、そして医療アクセスそのものが損なわれるのではないかという不安が並ぶ結果となりました。人材不足は単に「スタッフが足りない」という話にとどまらず、地域医療や診療の質にまで波及する問題として受け止められているのかもしれません。

■51.2％が、同じスタッフに継続して対応してもらえたとき「安心感を感じる」と回答

続いて、医療機関で同じ薬剤師・医療スタッフに継続して対応してもらえたとき、安心感を感じたことがあるかを聞いてみました。

その結果「とても感じる」が18.4％、「たまに感じる」が32.8％となり、合わせて51.2％の方が安心感を得ていると回答しました。一方で「あまり感じない」が26.8％、「まったく感じない」が22.0％でした。

安心感を感じた方にはその理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

同じスタッフに継続して対応してもらえたとき「安心感を感じた理由」

・以前の既往歴なども把握してくれているだろうと思えるし、別の人だと同じことを何度も伝えないといけなくなってしまうが同じ人であればその手間が省けるから。（20代・女性）

・顔見知りで声をかけられると嬉しいから。（20代・女性）

・初めての人は緊張するので。一度でも顔見知りの人の方が安心する。（30代・女性）

・体の状態などを知ってくれているので、薬の処方などを安心して任せられると感じたから。（30代・女性）

・長く勤められる環境なのだなと感じるから。（30代・女性）

・続けてみてもらえると、自然と安心感が生まれる。違う人になると、ちゃんと見てくれるのか不安になる。（40代・男性）

「既往歴を把握してくれている」「説明を繰り返さなくていい」「顔なじみの安心感」といった声が多く寄せられました。継続したケアを支えるには、現場で働く人が長く働き続けられる環境が欠かせないといえるでしょう。

■76.6％が、医療従事者が無理なく働ける環境は「医療サービスの質に影響する」と回答

最後に、医療従事者が無理なく働き続けられる環境は、医療サービスの質にも影響すると思うかを聞いてみました。

その結果「とてもそう思う」が33.2％、「そう思う」が43.4％となり、合わせて76.6％の方が肯定的に捉えていることがわかりました。一方で「あまりそうは思わない」が11.2％、「まったく思わない」が12.2％でした。

医療サービスの質にも影響すると思う理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

医療従事者の働く環境が「医療サービスの質に影響する」と感じた理由

・医療従事者の疲労やストレスが緩和されて、安定して業務に取り組めるようになると思うから。（20代・男性）

・働き手に余裕がないと必ずサービスを受ける側も余裕のなさの影響を受けるから。（20代・女性）

・医療現場で無理なく働ける人が増えない限り今少子高齢化の現状を支え続けられなくなると思う。（20代・女性）

・どんなにタフな人でも疲れていればミスも起きると思うから。（30代・女性）

・スタッフが働きやすい環境である方がストレスが少なく、心の余裕を保て、患者に還元されると思うから。（30代・女性）

・医療職を行うのは人間なので、相応の休息やリフレッシュなどは必要。（40代・男性）

「疲労やストレスが緩和されれば業務に集中できる」「余裕のなさはサービスを受ける側にも伝わる」「少子高齢化を支えるには無理なく働ける環境が必要」といった声が寄せられました。

世代を問わず、医療従事者の働く環境が患者に届けるサービスの質に直結するという認識が広く共有されている様子がうかがえます。

■まとめ

今回の調査では、41.6％の方が身近な薬局・病院で「スタッフ不足や長い待ち時間を感じたことがある」と回答しました。人材不足が進んだ場合には51.8％の方が「待ち時間が増える」と懸念していることが明らかになりました。

さらに、76.6％の方が「医療従事者が無理なく働ける環境は、医療サービスの質に影響する」と感じています。

医療を受ける側と、医療を支える側は切り離せない関係にあります。

現場で働く人が安心して働き続けられる環境づくりは、結果として私たち一人ひとりの暮らしを支える土台になっていくのではないでしょうか。

働き方を見直したい、より自分に合った職場を探したいと考える医療職の方は、専門の転職支援サービスを活用してみるのもひとつの選択肢かもしれません。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと薬剤師の職場探しのお仕事ラボによる調査」である旨の記載

・薬剤師の職場探しのお仕事ラボ（https://www.oshigoto-lab.com/）へのリンク設置

【お仕事ラボについて】

社名：株式会社AXIS

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビルディング2F

代表取締役：生井 伸一

Tel：0120-089-314（オー薬剤師）

URL：https://www.oshigoto-lab.com/

事業内容：全国400店舗を超える調剤薬局を運営する株式会社アイセイ薬局の100％子会社として、薬剤師専門の転職・派遣サービス「お仕事ラボ」を運営。

400店舗を超える調剤薬局を運営しているアイセイ薬局の子会社だからこその厳選された薬剤師の求人案件を多数そろえており、お仕事をお探しの薬剤師の方に鮮度の高い情報をお届けしております。

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作