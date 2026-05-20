【JAF青森】2026JAFオートテストチャレンジ「マイカーでお気軽チャレンジin八食センター」開催

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）青森支部（支部長 大野 亮）は、6月21日（日）青森県八戸市の八食センターで開催する2026JAFオートテストチャレンジ「マイカーでお気軽チャレンジin八食センター」（主催：モータースポーツクラブはちのへ）にPR活動などで協力します。

2025年6月開催の様子オートテスト詳細ページ :https://jaf.link/aomori-2026-003

オートテストとは

オートテストは「運転の正確さ」を競うイギリス発祥の伝統的なモータースポーツです。競技ライセンスは不要で、ヘルメットやグローブなどの装備、車両の特殊な改造も必要ありません。普段乗っているマイカーのまま気軽に出場できます。パイロンを設置して作られたコースを1台ずつ走行し、そのタイムと操作の正確さを競います。

「マイカーでお気軽チャレンジin八食センター」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6968_1_67f4bc3dfb1a0da8c39b19b763cc8b04.jpg?v=202605201051 ]

申し込み方法や参加条件などの詳細につきましては、下記のリンクよりご確認ください。

オートテスト詳細ページ :https://jaf.link/aomori-2026-003