生成AI・AIエージェントプラットフォームを提供するAllganize、「AI World 2026 春 大阪」に出展。5/20から5/22までインテックス大阪にて開催

Allganize Japan株式会社

AIで企業の生産性を革新するオールインワンの生成AI・LLMソリューションを提供するAllganize Japan株式会社（代表取締役CEO：佐藤 康雄、以下：「Allganize」）は、2026年5月20日からインテックス大阪で開催される「AI World 2026 春 大阪」にブース出展いたします。

展示ブースでは、プログラミング知識なしで誰もが実用的なAIエージェントやWebアプリなどを作成できるバイブコーディングソリューション「Alli Coworker」、生成AIの企業活用を容易に実現するオールインワン生成AI・エージェントプラットフォーム「Alli LLM App Market」、オンプレミス・プライベート環境での生成AI・エージェント活用、導入コンサルティングなど、生成AI・LLMによる企業の業務効率化や業務高度化を包括的に実現するAIソリューション群を展示します。

ブースでは、最新AIソリューションの「Alli Coworker」のリアルタイムデモやミニセミナーも行います。新たな開発体験をブースでご体感いただけますので、是非Allganizeブースにお立ち寄りください。

出展内容

（1）バイブコーディングソリューション「Alli Coworker」

プログラミングの専門知識がなくても、AIとチャットするだけで、高度なAIエージェントやWebアプリケーションを自動生成するバイブコーディングソリューションです。

わずか10分で高度なAIエージェントやWebアプリを自動でコーディングし、「こんなAIアプリがあったらいいな」「AIエージェントにこんなことを任せたい」といったアイディアや悩みを即座に実現いたします。IT部門だけでなく、現場の業務担当者自らが必要なAIツールを迅速に構築することが可能となり、企業のDX・AX推進を劇的に加速します。

- Alli Coworker 詳細はこちら：https://www.allganize.ai/ja/coworker

（2）オールインワン生成AI・AIエージェントプラットフォーム「Alli LLM App Market」

導入実績300社以上、企業の生成AI活用に必要な要素をオールインワンで提供する生成AI・AIエージェントプラットフォームです。主な機能は次のとおりです。

- すぐに使える100以上の生成AIアプリ・AIエージェント：汎用生成AIチャット機能のほか、「回答自動生成（RAG）」「社内情報対応 Deep Research」「音声データから議事録作成」など、プロンプト不要で使えるアプリ・エージェントを多数実装- 国内市場シェアNo.1※のノーコードビルダー：専門知識不要。自社に最適な生成AIアプリ・AIエージェントを容易に作成- 図表対応の高精度な独自RAGシステム：回答生成精度の向上や情報の絞り込みなどで、ハルシネーションを抑制- 柔軟なLLM選択と環境構築：GPT、Gemini、Claude、Azure OpenAIシリーズなど最新LLMに即時対応。オンプレミス環境への提供も可能- 企業利用に適したセキュリティ：データはLLMの学習対象から除外。ISO27001、SOC2 Type2認証など、グローバルのセキュリティ基準に準拠。多要素認証、SSO連携、IP制限などを実装- 内部統制に適した管理機能：利用ログ、閲覧権限設定、利用分析など、全社基盤として求められる機能を実装- ユーザー数無制限：ユーザー数に依存せず、全社展開しやすい料金体系

- Alli LLM App Market 詳細はこちら：https://www.allganize.ai/ja/alli-llmapp-market

※2025年6月発刊 デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「ローコード/ノーコードプラットフォームソリューション市場動向 2025年度版（mic-r.co.jp）」における、AIアプリ開発に特化したローコード/ノーコードプラットフォームソリューション全体のベンダー売上・シェアの2024年度の国内実績

（3）プライベート環境での生成AI・AIエージェント活用

「クラウドは利用できない」「インターネットを介さない自社環境で生成AIを使いたい」「機密情報を扱うため、オンプレミスで利用したい」といったお悩みはありませんか？

上記の「Alli LLM App Market」は、SaaS形態での提供の他、オンプレミスを含むプライベート環境でご利用いただくことが可能です。利用企業のセキュリティポリシーや業務に合わせ、セキュアな環境での生成AI・LLM活用を実現します。

「Alli LLM App Market」は企業の生成AI活用に必要な機能がオールインワンで揃っており、短期導入が可能です。また、スクラッチ開発に比べて管理工数も大幅に削減します。オンプレミス環境で利用可能な日本語LLMも可能であり、企業の生成AI利用に必要なすべてをワンストップで支援します。

詳細はこちら： https://www.allganize.ai/ja/alli-llm-ops

（4）生成AI・AIエージェント導入活用コンサルティングプログラム

「どのような業務で活用したらよいかわからない」「生成AIの検討プロジェクトを失敗せず進めたい」といった導入前のお悩みはもちろん、「適用業務は決まったが、業務実装方法がわからない」「さらに多くの業務で活用したい」といった導入運用段階のお悩みにも、生成AI・AIエージェントのプロフェッショナルが伴走サポートします。

300社を超える導入をご支援したノウハウをもとに、お客様の状況や目標に合わせて丁寧にご支援いたします。生成AI・AIエージェント活用の検証や実装に「Alli LLM App Market」を活用し、短期間かつ高コストパフォーマンスで成果を導くこともAllganizeの特徴です。

詳細はこちら：https://www.allganize.ai/ja/consulting

Allganizeブースの展示内容

- 「Alli Coworker」をはじめとする、最新の企業向け生成AIソリューションのデモンストレーション- ミニセミナー- 最新事例のご案内- AI活用や業務効率化に関する個別相談会

AI World 2026 春 大阪について

- 会期：2026年5月20日（水）～ 22日（金）10：00～17：00- 会場：インテックス大阪4号館・6号館B- Allganize Japanブース：4号館（小間番号D18-25）- 主催：Bizcrew EXPO 実行委員会- 後援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会- 展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka

無料来場登録・ブース訪問予約キャンペーン（Amazonギフト1,500円進呈）

以下のキャンペーンページより、Allganize Japanブースに訪問予約を行い、ご来場いただくとAmazonギフト1,500円分をプレゼント。ぜひ訪問予約のうえ、Allganize Japanブースへお立ち寄りください。

ブース訪問予約キャンペーン :https://expo.bizcrew.jp/event/14998/module/booth/387573/409261

※本キャンペーンは展示会主催者であるBizcrew EXPO 実行委員会による企画です。キャンペーン詳細は、上記キャンペーンページに記載されているお問い合わせ先へご連絡ください。

Allganizeについて

Allganizeは、「AIによって全てのビジネスのワークフローを自動化・最適化する」というビジョンのもと、日本、米国、韓国を中心に、グローバルで企業向けのオールインワン生成AI・LLMソリューションを提供しています。グローバルマーケットでの事業経験豊富なメンバーによって創業したAllganizeは、国内外の投資家に支えられ、東京（日本）、ヒューストン（米国）、ソウル（韓国）に拠点を構え事業を展開しています。

会社名：Allganize Japan株式会社（オルガナイズ ジャパン）

代表者：代表取締役CEO 佐藤 康雄

所在地：東京都渋谷区

設 立：2019年1月

U R L：https://allganize.ai