20代女性の“ガール”と30代女性の“レディ”が真剣婚活バトルを繰り広げ、婚活のリアルが浮き彫りになっていく婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』2026年6月14日（日）夜9時より放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』を、2026年6月14日（日）夜9時より放送開始することを決定いたしました。また、スタジオMCには、前シーズンに引き続き、モデルでタレントのアン ミカさん、タレントの若槻千夏さん、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さん、俳優の平祐奈さんが続投することも決定いたしました。

本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーです。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20～30代女性を中心に大きな話題を呼びました。

今シーズンにあたる『ガールオアレディ3』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る※人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。結婚、そして自らの人生に向き合い、選び、選ばれ続ける過酷な14日間を経て、運命の相手と結ばれるのは果たして誰なのか、今から注目が集まります。

今シーズンの見どころとして、スタジオMCを務めるアン ミカは「（前シーズンから新たに）追加されたシステムによって、波乱の予感がします。参加者の皆さんはアプローチが早くて、目まぐるしい展開です！」とコメント。若槻は「メンバーの顔だけで1時間話せるくらい美男美女揃いです（笑）番組の面白さがギュっと詰まっていて、過去シーズンからさらにパワーアップしています」と期待を寄せ、藤森も「参加メンバーは、今回もまたかなり個性的で、前シーズンに比べてよりアグレッシブで行動に移す方が多い。読めない展開になっているので、最後まで目が離せないです！」と番組の魅力を語りました。また平は前シーズンに引き続きMCを続投することに「スタジオMCの空気感が好きで、すごく嬉しかったです！私自身、恋愛を学べる機会をいただけていると思っています」と喜びをあらわにしています。（リリース下部に、4名のコメントを全文掲載しています）

年齢も立場も異なる8人の女性たちが、14日間にわたる婚活の先にどのような答えを出すのか。それぞれの決断の行方に、ぜひご注目ください。

※2026年5月19日（火）時点

＜スタジオMCコメント全文＞

アン ミカ

今シーズンから追加されたシステムによって、波乱の予感がしますし、カップル成立率も高まるのかなと思います。参加者の皆さんは「過去シーズンを見て学んでいる人もいる」と思うのですが、アプローチが早くて目まぐるしい展開です。男性陣みんなめっちゃかっこいいです！

若槻千夏

収録が始まっていないのにメンバーの顔だけで1時間話せるくらい参加者の皆さんは美男美女揃いです（笑）番組の面白さがギュっと詰まっていて、過去シーズンからさらにパワーアップしているところも見どころです！

藤森慎吾

パワーアップしていることは間違いないです！男性陣の失態に対して、女性MC陣の集中砲火を浴びる時があるのですが、そこを私が最後の盾となって守ってあげたい！「ミスするよな」と気持ちに寄り添いながら、男性の盾になってあげられるよう頑張りたいなと思っています。参加者の皆さんは、今回もまたかなり個性的で、前シーズンに比べてよりアグレッシブで行動に移す方が多いなっていう印象なので、物語がかなり複雑に動きます。次の瞬間に覆されるみたいな。読めない展開になっているので、最後まで目が離せないです！

平祐奈

スタジオMC4人の空気感が好きで、シーズン3もできるって聞いたときはすごく嬉しかったです！私はこの番組のおかげで恋愛リアリティーショーを見る楽しさを知れたし、恋愛を学べる機会をいただけていると思っています。参加者の皆さんの幸せを願って見守られたらなと思います！

■『ガールオアレディ3』女性参加者（※50音順）

＜ガール＞

キララ（俳優/モデル・25歳）

マホ（動画クリエイター/俳優・24歳）

オダミユ（モデル・25歳）

モモエ（俳優/モデル・24歳）

＜レディ＞

エツコ（動画クリエイター/経営者・32歳）

カナコ（俳優・34歳）

スミレ（クリニック経営/看護師・31歳）

ミユ（俳優/バーテンダー・30歳）

■「ABEMA」新番組『ガールオアレディ3』番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1849

『ガールオアレディ3』ティザー映像URL：https://youtu.be/zQP1Fmjf6-M

【スタジオMC】

アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈