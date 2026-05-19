令和ミクスチャー・ロックデュオEMNW、初UKツアー完走。ロンドン公演SOLD OUT、「The Great Escape」は入場規制も。6月15日、東京LIQUIDROOMにてツアーファイナル開催！

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株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

横浜出身のEmmaと沖縄出身のMenuによる、２MCスタイルのミクスチャー・ロック・デュオEMNW(えむにゅー)。



左）Emma　右）Menu

昨年は、FUJIROCK FESTIVAL'25「ROOKIE A GO-GO」ステージへの出演や、SiMの「WiLD CARD」プロジェクトへの参加、MONGOL800主催フェスにも出演するなど、ライブ活動を通じて着実に存在感を高めてきた。Y2Kニューメタルをルーツに持つサウンドと、屈強なバンドとともにフロアを一瞬で巻き込むエネルギッシュなライブパフォーマンスで話題沸騰中。


そんな世界中から注目を集めるEMNWが、初のUK TOUR「EMNW To KAMASU UK TOUR 2026」を完走した。


今回のツアーでは、Leeds、London、Brightonの3都市を巡回。Londonで開催された単独公演は約150キャパシティの会場がSOLD OUTとなり、現地オーディエンスから大きな反響を集めた。




THE BLACK HEART　LONDON


THE BLACK HEART　LONDON


さらに、ヨーロッパ最大級の新進音楽フェスティバル「The Great Escape 2026」にも出演。イベント初日のトップバッターとして登場すると、その圧倒的なライブパフォーマンスが話題となり、出演した2日間とも入場規制が発生。会場外には数百人規模の待機列ができるなど、現地でも異例の注目を集めた。


Y2Kミクスチャーリバイバルを掲げ、国内外でライブシーンから急速に支持を拡大しているEMNW。今年は「ARABAKI ROCK FEST. 2026」「VIVA LA ROCK 2026」「百万石音楽祭～ミリオンロックフェスティバル～」など大型フェスへの出演も続き、各地で存在感を高めている。



初のUK TOURを経て、その熱量はさらに加速。3月4日にリリースしたばかりの1st Album「EMNW」を引っ提げた全国ツアーのファイナル公演は6月15日（月）東京・LIQUIDROOMにて開催。


海外での熱狂と確かな手応えを携え帰国したEMNW。
今、最もライブで目撃すべきバンドの“現在地”を体感できる、見逃せない一夜となりそうだ。




【EMNW To KAMASU - GOOD VIBES ONLY JAPAN TOUR 2026】



【リリース情報】


『1st Album “EMNW"』


発売日：
2026年3月4日


仕様：


・EMNW＜初回盤＞\4,000


・EMNW＜通常盤＞\3,000



収録内容：


01. Good Vibes Only


02. Get it, Get it


03. Here We Go EMNW!! - Re -Recording


04. Headbang Baby


05. 百ゼロ - Re-Recording


06. Rollin' (Air Raid Vehicle) - Re-Recording


07. ちぇけら - Re-Recording


08. 調子どうだい? - Re-Recording


09. Brain Dead People - Re-Recording


10. More Fire - Re-Recording


11. My Right Time


12. KAMASU - Re-Recording



▼配信URL
https://orcd.co/emnw_al




【ライブ情報】
【EMNW To KAMASU - GOOD VIBES ONLY JAPAN TOUR 2026】



公演日程：


2026年3月12日(木) 千葉・LOOK


2026年3月13日(金) 宇都宮・HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2


2026年3月20日(金祝) 神戸・Harbor Studio


2026年3月21日(土) 福岡・Queblick


2026年3月24日(火) 広島・SIX ONE Live STAR


2026年3月26日(木) 松本・ALECX


2026年3月27日(金) 静岡・UMBER


2026年4月02日(木) 水戸・LIGHT HOUSE


2026年4月04日(土) 苫小牧・ELLCUBE


2026年4月05日(日) 札幌・SPiCE


2026年4月07日(火) 八戸・FOR ME


2026年4月08日(水) 秋田・LOUD AFFECTION


2026年4月09日(木) 新潟・CLUB RIVERST


2026年4月23日(木) 盛岡・Club Change


2026年4月24日(金) 仙台・ROCKATERIA


2026年4月29日(水祝) 高崎・TRUST55


2026年5月21日(木) 京都・GATTACA


2026年5月22日(金) 出雲・APOLLO


2026年5月23日(土) 長崎・STUDIO DO!


2026年5月24日(日) 鹿児島・SR HALL


2026年5月26日(火) 岡山・CRAZYMAMA 2nd Room


2026年5月27日(水) 柳ヶ瀬・ants


2026年6月05日(金) 名古屋・HeartLand


2026年6月12日(金) 大阪・yogibo HOLY MOUNTAIN


2026年6月15日(月) 東京・LIQUIDROOM



企画：KAMASU Crew


制作：株式会社SELEBRO


協賛：イープラス



チケット：


スタンディング \3,500(税込)+1drink
http://eplus.jp/emnw/




【Official SNS】
Instagram：https://www.instagram.com/emnw_official/


TikTok：https://www.tiktok.com/@emnw_official


X：https://x.com/emnw_official


YouTube：https://www.youtube.com/@emnw_official




【EMNW(えむにゅー)プロフィール】


横浜出身のEmmaと沖縄出身のMenuによる２MCスタイルのミクスチャー・ロック・デュオ。


パンク、スカ、ヒップホップ、ラウドロックを大胆に融合し、「かわいい×凶暴」が交差する現代的感覚で、新世代のミクスチャー・ロックを更新する存在。


FUJIROCK FESTIVAL'25「ROOKIE A GO GO」やSiMの「WiLD CARD」プロジェクトに出演し、ライブ活動を通じて着実に存在感を高めてきた。


SNS総フォロワー数は20万人を突破。100万再生超えのバイラル動画を生み出し、国内外からの強い支持を獲得。さらに、Limp Bizkit「Rollin'」の公式カバーがフロントマンのFred Durst本人の目に留まり、SNS上でリアクションを受けたことで話題に。日本のミクスチャー・ロックを再び世界へと導く新時代の象徴として、EMNWはその活動の幅をさらに広げ続けている。