令和ミクスチャー・ロックデュオEMNW、初UKツアー完走。ロンドン公演SOLD OUT、「The Great Escape」は入場規制も。6月15日、東京LIQUIDROOMにてツアーファイナル開催！



さらに、ヨーロッパ最大級の新進音楽フェスティバル「The Great Escape 2026」にも出演。イベント初日のトップバッターとして登場すると、その圧倒的なライブパフォーマンスが話題となり、出演した2日間とも入場規制が発生。会場外には数百人規模の待機列ができるなど、現地でも異例の注目を集めた。

Y2Kミクスチャーリバイバルを掲げ、国内外でライブシーンから急速に支持を拡大しているEMNW。今年は「ARABAKI ROCK FEST. 2026」「VIVA LA ROCK 2026」「百万石音楽祭～ミリオンロックフェスティバル～」など大型フェスへの出演も続き、各地で存在感を高めている。

初のUK TOURを経て、その熱量はさらに加速。3月4日にリリースしたばかりの1st Album「EMNW」を引っ提げた全国ツアーのファイナル公演は6月15日（月）東京・LIQUIDROOMにて開催。

海外での熱狂と確かな手応えを携え帰国したEMNW。

今、最もライブで目撃すべきバンドの“現在地”を体感できる、見逃せない一夜となりそうだ。

【リリース情報】

『1st Album “EMNW"』

発売日：

2026年3月4日

仕様：

・EMNW＜初回盤＞\4,000

・EMNW＜通常盤＞\3,000

収録内容：

01. Good Vibes Only

02. Get it, Get it

03. Here We Go EMNW!! - Re -Recording

04. Headbang Baby

05. 百ゼロ - Re-Recording

06. Rollin' (Air Raid Vehicle) - Re-Recording

07. ちぇけら - Re-Recording

08. 調子どうだい? - Re-Recording

09. Brain Dead People - Re-Recording

10. More Fire - Re-Recording

11. My Right Time

12. KAMASU - Re-Recording

▼配信URL

https://orcd.co/emnw_al

【ライブ情報】

【EMNW To KAMASU - GOOD VIBES ONLY JAPAN TOUR 2026】

公演日程：

2026年3月12日(木) 千葉・LOOK

2026年3月13日(金) 宇都宮・HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2

2026年3月20日(金祝) 神戸・Harbor Studio

2026年3月21日(土) 福岡・Queblick

2026年3月24日(火) 広島・SIX ONE Live STAR

2026年3月26日(木) 松本・ALECX

2026年3月27日(金) 静岡・UMBER

2026年4月02日(木) 水戸・LIGHT HOUSE

2026年4月04日(土) 苫小牧・ELLCUBE

2026年4月05日(日) 札幌・SPiCE

2026年4月07日(火) 八戸・FOR ME

2026年4月08日(水) 秋田・LOUD AFFECTION

2026年4月09日(木) 新潟・CLUB RIVERST

2026年4月23日(木) 盛岡・Club Change

2026年4月24日(金) 仙台・ROCKATERIA

2026年4月29日(水祝) 高崎・TRUST55

2026年5月21日(木) 京都・GATTACA

2026年5月22日(金) 出雲・APOLLO

2026年5月23日(土) 長崎・STUDIO DO!

2026年5月24日(日) 鹿児島・SR HALL

2026年5月26日(火) 岡山・CRAZYMAMA 2nd Room

2026年5月27日(水) 柳ヶ瀬・ants

2026年6月05日(金) 名古屋・HeartLand

2026年6月12日(金) 大阪・yogibo HOLY MOUNTAIN

2026年6月15日(月) 東京・LIQUIDROOM

企画：KAMASU Crew

制作：株式会社SELEBRO

協賛：イープラス

チケット：

スタンディング \3,500(税込)+1drink

http://eplus.jp/emnw/

【Official SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/emnw_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@emnw_official

X：https://x.com/emnw_official

YouTube：https://www.youtube.com/@emnw_official

【EMNW(えむにゅー)プロフィール】

横浜出身のEmmaと沖縄出身のMenuによる２MCスタイルのミクスチャー・ロック・デュオ。

パンク、スカ、ヒップホップ、ラウドロックを大胆に融合し、「かわいい×凶暴」が交差する現代的感覚で、新世代のミクスチャー・ロックを更新する存在。

FUJIROCK FESTIVAL'25「ROOKIE A GO GO」やSiMの「WiLD CARD」プロジェクトに出演し、ライブ活動を通じて着実に存在感を高めてきた。

SNS総フォロワー数は20万人を突破。100万再生超えのバイラル動画を生み出し、国内外からの強い支持を獲得。さらに、Limp Bizkit「Rollin'」の公式カバーがフロントマンのFred Durst本人の目に留まり、SNS上でリアクションを受けたことで話題に。日本のミクスチャー・ロックを再び世界へと導く新時代の象徴として、EMNWはその活動の幅をさらに広げ続けている。