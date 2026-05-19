【削らない新審美歯科】「ジルコニアフィルム」提供開始｜国産・極薄0.4mmで自然な白さと美しさを実現

医療法人社団千美会

自由診療専門の歯科クリニック「ザ・ホワイトデンタルクリニック」（所在地：全国8院）は、歯を削らずに見た目を美しく整える新しい審美歯科治療「削らないラミネート【 ジルコニアフィルム】」の提供を開始いたしました。

本治療は、従来のラミネートベニアとは異なり、歯を削ることなく、極薄のジルコニア製セラミックシェル（0.4mm）を歯の表面に貼り付けることで、色・形・すき間といった口元の悩みを改善する画期的な審美治療です。

■歯を削らない、新しい選択肢

これまでの審美歯科治療では、セラミックを装着するために歯を削る必要がありました。

特にラミネートベニアは比較的削る量が少ないとはいえ、健康な歯質を一部失うことは避けられませんでした。

しかし「ジルコニアフィルム」は、歯の表面にそのまま貼り付けることが可能なため、原則として歯を削らずに施術が行えます。

・健康な歯を守りながら美しくしたい

・将来的なリスクをできるだけ減らしたい

・歯科治療に対する心理的ハードルが高い

このような方にとって、大きなメリットとなる新しい選択肢です。

■極薄0.4mmの自然な仕上がり

ジルコニアフィルムの最大の特徴は、その「薄さ」にあります。

従来のセラミックよりも圧倒的に薄い、わずか0.4mmのシェルを使用することで、

・不自然な厚みが出ない

・自分の歯のような透明感

・違和感の少ない装着感

といった非常に自然な仕上がりを実現しています。

歯に厚みを出さずに見た目を整えられるため、仕上がりは非常にナチュラル。

まるで元から美しい歯であったかのような印象を叶えます。

■ジルコニア素材による高い耐久性

使用される素材は、歯科治療において最高クラスの強度を誇る「ジルコニア」。

この素材は人工ダイヤモンドとも呼ばれ、

・非常に高い強度

・割れにくい

・摩耗しにくい

・変色しにくい

といった特性を持っています。

そのため、長期間にわたって美しい状態を維持することが可能です。

従来の樹脂素材や一般的なセラミックと比較しても、経年劣化が少なく、「美しさが続く」点は大きな魅力といえます。

■安心の国産（Made in Japan）

ジルコニアフィルムは、日本国内で製作される高品質な審美素材です。

精密な技工技術により、一人ひとりの歯に合わせて製作されるため、

・フィット感が高い

・仕上がりが繊細

・品質のばらつきが少ない

といったメリットがあります。

■デジタル技術による精密な適合性

3Shapes社 trios

本治療では、口腔内スキャナーを用いたデジタルスキャンと、CAD-CAM技術による設計・製作を採用しています。

従来の型取りとは異なり、歯型を高精度にデータ化することで、一人ひとりの歯にぴったりと適合するジルコニアフィルムを製作することが可能です。

・ズレの少ない高精度なフィット

・見た目の美しさの向上

・接着強度の安定

これにより、“削らないのに精密に仕上がる”という従来の審美歯科では難しかった領域を実現しています。

■色・形・すきっ歯まで幅広く対応

ジルコニアフィルムは、単に歯を白くするだけの治療ではありません。

以下のような悩みに対して、総合的な審美改善が可能です。

・歯の黄ばみ

・変色

・すきっ歯（空隙歯列）

・歯の形のばらつき

・軽度の歯並びの乱れ

・先端の欠けや摩耗

歯列矯正のように長期間を要する治療とは異なり、短期間で見た目を整えることができる点も大きな特徴です。

■短期間・2回の通院で完了

治療はシンプルで、基本的に2回の来院で完了します。

【1回目】

口腔内スキャナーを使用し、歯型をデジタルスキャン

【2回目】

完成したジルコニアフィルムを歯に接着し、治療終了

従来の矯正治療のように長期間通院する必要がなく、短期間で口元の印象を大きく変えることが可能です。

■従来よりも低価格を実現

審美歯科治療は「高額」というイメージを持たれることが少なくありません。

しかし、ザ・ホワイトデンタルクリニックでは、より多くの方にこの新しい治療を提供するため、従来のラミネートベニアよりも価格を抑えた料金設定を実現しました。

・歯を削らないため処置がシンプル

・効率的な治療設計

・材料・技工の最適化

これらにより、高品質でありながらコストパフォーマンスの高い治療を可能にしています。

「審美歯科に興味はあるが費用が不安」という方にも、より身近に感じていただける治療です。

■こんな方におすすめ

ジルコニアフィルムは、以下のような方に特におすすめです。

・歯を削ることに抵抗がある

・自然な見た目に仕上げたい

・短期間で口元の印象を変えたい

・すきっ歯や軽度の歯並びを改善したい

・白く美しい歯を長く維持したい

・コストを抑えつつ審美治療を受けたい

■施術が適さないケース

以下のケースでは、本治療が適応外となる場合があります。

・神経が失活し黒く変色している歯

・テトラサイクリン歯（強い変色歯）

このような場合は、別の治療法をご提案いたします。

■より美しく仕上げるために

歯の黄ばみが強い場合は、先にホームホワイトニングを行うことを推奨しています。

あらかじめ歯を白く整えた上でジルコニアフィルムを装着することで、

・より自然な色味

・透明感のある仕上がり

・理想的な白さ

を実現しやすくなります。

■ザ・ホワイトデンタルクリニックの特徴

ザ・ホワイトデンタルクリニックは、自由診療に特化した歯科クリニックとして、

・痛みに配慮した治療

・短期間での集中治療

・静脈内鎮静法による「寝ながら治療」

など、患者様の負担を軽減する医療体制を整えています。

特に、歯科治療に対して恐怖心をお持ちの方や、長期間通院が難しい方から多くの支持をいただいています。

今回のジルコニアフィルム導入により、さらに幅広いニーズに応えられる体制となりました。

■今後の展望

ザ・ホワイトデンタルクリニックでは、「歯科治療のハードルを下げる」ことを重要な使命と考えています。

・削らない

・痛くない

・短期間

・美しく

これらを実現する治療の普及を通じて、より多くの方が自信を持って笑える社会の実現を目指してまいります。

■お問い合わせ先

医療法人社団千美会 ザ・ホワイトデンタルクリニック

公式サイト：https://www.biyou-dental.com/

広報担当：上田

問合せ窓口：ueda@updraft-net.com

※詳細は公式サイトをご確認ください