信州発・失敗知らずで必ずおいしい、保存食や常備菜。『NHKきょうの料理 横山タカ子のつくりやすい手仕事レシピ』が5月19日発売！

手仕事の達人・横山タカ子さんが、信州からとっておきの保存食レシピをお届けします！

株式会社ＮＨＫ出版

「さしす梅干し」「干し野菜」「季節の漬物」など、信州の暮らしの知恵から生まれた季節の保存食や常備菜、日々のおかずのレシピ集。旬の食材を保存食にして、残りの季節もおいしく食べ回す。何でも買える時代だからこそ伝え続けたい、手づくりのおいしさ・手を動かす楽しさ満載の一冊です。

身近で手に入る食材を使い、シンプルで失敗しにくいレシピばかり。タカ子さんとっておきの「季節を閉じ込める」手仕事、ぜひご家庭でお試しください。

旬の食材に出合うと、「あら、もうこの季節！」という喜びとともに、手仕事の算段に思いをめぐらせます。一年前のメモと見比べては「今年はいやに早いお出ましね」などと呟きながら、「今度はみそと合わせてみようかしら」というように、少しの違いを楽しみます。それは三か月後、いや半年後の自分の暮らしを創る楽しみでもあります。

年を重ねるうちに、レシピもだんだん手軽になりました。皆さんの「季節」を閉じ込める手仕事のお役に立ちますように。

（横山タカ子「めぐる季節を閉じ込めて」より）

「初夏」

さしす梅干し新しょうがの甘酢漬け

さしす梅干し

梅のみそ漬け

梅のしょうゆ漬け

梅酒

梅サワー

新しょうがの甘酢漬け

新しょうがのみそ漬け

にんにくの梅花漬け

にんにくのぽたぽた煮

刻みにんにくのオイル漬け など

「盛夏」

きゅうりのにんにくじょうゆ漬けなすの塩漬け

青じそふりかけ

青じその塩漬け

塩干しきゅうりの甘酢漬け

塩干しきゅうりの佃煮

きゅうりのにんにくじょうゆ漬け

なすの塩漬け

なすの甘酢漬け

干しなす

福神漬け など

「秋」

渋皮付きのゆで栗ゆでいんげん豆・ゆで小豆

渋皮付きのゆで栗

ゆで栗ペースト

干し柿

柿ペースト

干しきのこ

えのきのトマト佃煮

しめじのピクルス

くるみペースト

ゆでいんげん豆・ゆで小豆 など

「冬」

大根のかす漬け白菜の白キムチ

大根のかす漬け

大根のふりかけぬか漬け

大根のつぼ漬け

大根の千枚甘酢漬け

白菜の塩漬け

白菜の白キムチ

白菜のぬか袋漬け

野沢菜の切り漬け

「春」

ふきのとうのみそ漬け実山椒のみりん漬け

ふきのとうのみそ漬け

ふきみそ

実山椒のみりん漬け

実山椒のかす漬け など

横山タカ子（よこやま・たかこ）

料理研究家。長野県大町市生まれ、長野市在住。信州の気候風土に根ざした郷土料理の豊かさに着目して取材を重ね、現代でもつくりやすい保存食や家庭料理のレシピを考案。県内の手仕事名人を訪ね歩いてまとめ上げた著書（『作って楽しむ信州の漬物』『作って楽しむ信州の保存食』いずれも信濃毎日新聞社刊）が評判を呼ぶ。NHK「きょうの料理」などで講師を務め、季節に沿った食と暮らしの大切さを伝えている。

●商品情報

NHKきょうの料理 横山タカ子のつくりやすい手仕事レシピ

NHKきょうの料理

横山タカ子のつくりやすい手仕事レシピ

著：横山タカ子

出版社：NHK出版

発売日：2026年5月19 日

定価：1,540円（税込）

判型：B5判 並製

ページ数：96ページ（オールカラー）

ISBN：978-4-14-199379-7

NHK出版→https://ww.nhk-book.co.jp/detail/000061993792026.html(https://www.nhk-book.co.jp/detail/000061993792026.html)

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