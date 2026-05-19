TVアニメ『多聞くん今どっち！？』オフィシャルカフェが開催決定！チケプラにてカフェポップアップ入場券受付中！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年7月11日（土）より開催される『F/ACE CAFE from 多聞くん今どっち！？』にて、オフィシャル先行抽選販売を開始しました。また、チケプラ電子チケットが採用されたことをお知らせします。

■推し活ラブコメTVアニメ『多聞くん今どっち！？』オフィシャルカフェ開催！

原作コミックス累計発行部数300万部を突破したTVアニメ『多聞くん今どっち！？』（原作：師走ゆき／白泉社「花とゆめ」連載）が7月11日（土）よりオフィシャルカフェを開催！

チケプラにて5月15日（金）よりオフィシャル先行抽選販売受付中です。

登場キャラクターをイメージしたメニューや限定グッズもお見逃しなく！

本イベントのチケットは「チケプラアプリ」にて発券します。

チケットの申込から受取、当日のご入場まで、スマホ1つですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

【イベント詳細】

F/ACE CAFE from 多聞くん今どっち！？

⚫︎特設サイト

https://tamon-anime.com/cafe-26/

⚫︎開催期間

2026年7月11日（土）～ 2026年8月2日（日）東京｜Commune Plaza（コミューンプラザ）

⚫︎チケット料金（税込）

・カフェポップアップ入場券 :550円（税込）

⚫︎利用時間

80分入替制

１. 10:00～11:20（L.O.10:25）

２. 10:35～11:55（L.O.11:00）※

３. 11:45～13:05（L.O.12:10）

４. 12:20～13:40（L.O.12:45）※

５. 13:30～14:50（L.O.13:55）

６. 14:05～15:25（L.O.14:30）※

７. 15:15～16:35（L.O.15:40）

８. 15:50～17:10（L.O.16:15）

９. 17:00～18:20（L.O.17:25）

１０. 17:35～18:55（L.O.18:00）

１１. 18:45～20:05（L.O.19:10）

１２. 19:20～20:40（L.O.19:45）

１３. 20:30～21:50（L.O.20:55）

※7/11（土）のみ２.・４.・６.の開催はございません。

⚫︎受付期間

先行抽選販売

2026年5月15日（金）18:00 ～ 2026年5月31日（日）23:59

▶︎詳細・お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/tamon-kun/cafe-2026/ticket_gs3n1/

▶︎TVアニメ「多聞くん今どっち！？」公式サイト

https://tamon-anime.com/

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績および利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材などのお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名およびサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。