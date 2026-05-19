イオンペット、5月23日（土）・5月24日（日）の2日間で「レイクタウン防災フェス2026」出展

イオン株式会社

イオンペット株式会社（代表取締役社長：米津一郎、以下イオンペット）は、「ペットの防災への備え」の重要性を知っていただくことを目的に、5月23日（土）～24日（日）に、レイクタウンOUTLET Q駐車場（埼玉県越谷市）で開催される「レイクタウン防災フェス2026」に出展します。

この度の出展は、2022年の初出展以降、今年で5年連続となります。越谷市とは2020年の「災害時における愛護動物救護活動支援に関する協定」に加え、昨年2025年10月には「越谷市動物管理センター収容犬猫の譲渡促進に関する協定」を新たに締結しました。有事の際の救護活動のみならず、平時における動物愛護や適正飼養の推進についても同市との連携を深めております。

今年のイオンペットのブースでは、災害・緊急時に活躍する「ドクターカー」や犬・猫用の防災グッズの展示紹介に加え、過去の災害で大きな課題となった避難先での「ペットのにおい問題」にスポットを当てた新しい取り組みや、ペットオーナーとペットが一緒に防災スキルを体感できる参加型イベントなど、コンテンツをより深く、実践的な内容へと刷新して展開します。

ペットオーナーとペットが一緒に避難することを「同行避難」と言います。有事の際、ペットオーナーとはぐれてしまったペットは負傷したり衰弱したりする恐れがあり、再び保護することにも多くの時間と労力が必要となることがあります。そのため、動物愛護の観点のみならず、はぐれたペットによる人への危害防止や生活環境保全の観点からもペットオーナーが責任をもってペットと一緒に避難することは重要なことです。また、同行避難を行う際には、クレートで過ごす習慣づけや、「おいで」や「マテ」といった基本のしつけの訓練が大切です。

イオンペットは、「動物と人間の共生社会の実現」という企業理念のもと、ペットの防災をはじめとしたペットの適正飼養をペットオーナーの皆さまに広く伝えていくことを通して、「安全・安心」で幸せなペットライフに貢献していきます。

■イベント概要

日時：2025年5月23日（土）～24日（日） 10:00～16:00

場所：レイクタウンOUTLET Q駐車場（〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン４丁目1－１）

内容：同行避難に必要なしつけを学べる体験イベント

ペット用防臭袋のにおい体験イベント

防災グッズとドクターカーの展示

ペット用防災グッズの配布

景品付きペット防災クイズ など