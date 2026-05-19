近畿大学農学部（奈良県奈良市）は、令和8年（2026年）5月30日（土）に、道の駅「クロスウェイなかまち」（奈良県奈良市）の交流スペースにて、近畿大学農学部公開講座2026を開催します。 【講演内容】 講演①：「人生まるごとアンチエイジング～食と生活習慣で未来の健康をつくる～」 講師 ：近畿大学農学部食品栄養学科 教授 竹森久美子 内容 ：お腹の中にいる赤ちゃんの環境や、生まれてからの日々の食事・生活習慣が、将来の健康や老化の進み方に影響することがわかってきています。本講演では、DoHaD（胎児期起源説）の視点から、食と生活習慣がどのように未来の健康づくりにつながるのか、科学的知見をもとにわかりやすく紹介します。今日から実践できるアンチエイジングのヒントもお伝えします。 講演②：「趣味の釣りで科学に貢献？」 講師 ：近畿大学農学部環境管理学科 准教授 宮崎佑介 内容 ：海に囲まれた日本列島では、釣りは国民的な余暇活動のひとつとなっています。魚類の研究者にも釣り好きは多いのですが、魚類調査の方法としては、あまり重視されてきませんでした。しかし近年では趣味の釣りから得られる生物の多様性情報を活用する取り組みが注目されつつあります。本講演では、その活用の実践事例をご紹介します。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）5月30日（土） ＜午前の部＞9：50～12：15（受付開始 9：30） ＜午後の部＞13：00～15：15（受付開始 12：30） ※午前、午後の講演は同一内容 場所 ：道の駅「クロスウェイなかまち」 （奈良県奈良市中町4694-1、近鉄学園前駅下車 奈良交通バス「28系統奈良県総合医療センター行き」乗車、「丸山橋」下車 徒歩約10分） 対象 ：中学生以上（定員：午前・午後 各回40人、参加無料、要事前申込） 申込方法：下記URLから申し込み https://michi-no-eki-crosswaynakamachi.pref.nara.jp/events/20260530 ※申し込み多数の場合は、『抽選』となります 申込期限：令和8年（2026年）5月22日（金）23：59 後援 ：奈良県、奈良市 お問合せ：道の駅「クロスウェイなかまち」管理事務所 TEL（0742）93－5440（10：00～17：00） ※道の駅「クロスウェイなかまち」は、令和4年（2022年）に近畿大学（大阪府東大阪市）と包括連携協定を締結した、平城宮跡歴史公園などの管理業務を行う株式会社ネクスト・アクシス（大阪府東大阪市）が管理する施設です。 【プログラム】 ＜午前の部＞ 9：50～10：00 ：挨拶 近畿大学農学部長 森山達哉 10：00～11：00：講演①「人生まるごとアンチエイジング～食と生活習慣で未来の健康をつくる～」 11：00～11：15：休憩 11：15～12：15：講演②「趣味の釣りで科学に貢献？」 ＜午後の部＞ 13：00～14：00：講演①「人生まるごとアンチエイジング～食と生活習慣で未来の健康をつくる～」 14：00～14：15：休憩 14：15～15：15：講演②「趣味の釣りで科学に貢献？」 【講師プロフィール】 竹森久美子（たけもりくみこ） 所属 ：近畿大学農学部 食品栄養学科 教授 学位 ：博士（医学） 専門分野：栄養生理学、実験病理学 宮崎佑介（みやざきゆうすけ） 所属 ：近畿大学農学部 環境管理学科 准教授 学位 ：博士（農学） 専門分野：保全生態学 【関連リンク】 農学部 食品栄養学科 教授 竹森久美子（タケモリクミコ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/1205-takemori-kumiko.html 農学部 環境管理学科 准教授 宮崎佑介（ミヤザキユウスケ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/2734-miyazaki-yuusuke.html 農学部 https://www.kindai.ac.jp/agriculture/