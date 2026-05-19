夏季限定！ニジゲンノモリ「ゴジラ迎撃作戦」びしょ濡れ爽快ジップライン『スプラッシュゴジラ2026』7月10日（金）～9月30日（水）まで開催

株式会社ニジゲンノモリ

淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、大人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」にて、毎年大好評の夏季限定イベント、緊急特別任務『スプラッシュゴジラ』を2026年7月10日（金）～9月30日（水）まで期間限定で開催します。

夏の風物詩ともいえる「スプラッシュゴジラ」では、地面から吹き上げる巨大な水大砲を大きく開口した停止中のゴジラとともに全身で浴びる“びしょ濡れ爽快ジップライン”です。

今年は新たに、SNS映え必至のびしょ濡れ姿を投稿してオリジナルグッズを投稿できる「“びしょ濡れ”SNS動画投稿キャンペーン」も同時開催！

びしょ濡れ姿の動画を指定のハッシュタグとともにInstagramやTikTokに投稿頂くことで、「ゴジラ迎撃作戦」オリジナルグッズをその場でプレゼント！叫んで濡れて！「ゴジラ」級に楽しい夏を全力で過ごそう！

■『スプラッシュゴジラ2026』 概要

実施期間：

7月10日（金）～9月30日（水）

営業時間：

10：00～22：00（最終入場 20：00）

料金：

各種チケット内容は公式HPよりご確認ください

内容：

１.『スプラッシュゴジラ』

期間中、ジップライン「体内コース」を体験される方を対象に、滑空中に真下から大量の水が吹き上がる夏季限定の演出をお楽しみいただけます

２.『“びしょ濡れ”SNS動画投稿キャンペーン』

『スプラッシュゴジラ』でびしょ濡れになった姿で撮影された動画に「＃ニジゲンノモリ」と「＃ゴジラ迎撃作戦」を付けて、InstagramかTikTokに投稿した画面をスタッフに見せることで、「ゴジラ迎撃作戦」限定のオリジナルグッズをプレゼントいたします

HP：

https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr

■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できるエンターテインメントアトラクションです。

参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。

また、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売いたします。

「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！帽子やフィギュアなど、ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数販売中。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観を没入感たっぷりでお楽しみいただけます。

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。

室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部に加え、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただける工夫を凝らしたお部屋です。

https://awaji-grandchariot.com/room/3416/

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム『昭和東宝怪獣資料室』概要

『ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～ 』5周年を記念し、ニジゲンノモリ公式ヴィラ「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」にオープンした新ゴジラコラボルーム「昭和東宝怪獣資料室」。

室内は、昭和の東宝特撮映画の劇中で、ゴジラと戦った兵器の立体展示、絵コンテやスケッチなど、まさにゴジラの歴史を体感できる空間となっており、 “昭和レトロ”をモチーフに、ちゃぶ台や座布団、怪獣の名前が書かれたホーロー看板、障子風遮光カーテンなどが設置され、怪獣たちと一緒に昭和レトロを満喫いただけます。

また、コラボルーム限定オリジナルノベルティや宿泊特典なども充実。「ゴジラ迎撃作戦」の入場券はもちろん、「ゴジラ迎撃作戦」のゴジラが刻印された合皮コースターと、『三大怪獣 地球最大の決戦』にて初登場したゴジラ最大の宿敵「キングギドラ」のデザイン画アートボードを宿泊者限定でプレゼントいたします。

https://awaji-grandchariot.com/room/6470/

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