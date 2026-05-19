ファンケル「ウェルエイジ プレミアム」新TVCM　2026年5月19日（火）より全国で順次放映

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、老化細胞に着目した年齢対策「ウェルエイジ プレミアム」の新TVCMを2026年5月19日（火）より全国で順次放映いたします。

「年齢を重ねることで悩む人※をなくしたい」というファンケルの想いに共感した井川さんが出演します。「老化細胞に世界初＊の発見」というファンケルの最先端の研究について学び、これからの未来に希望を手にしていく姿を描いています。

＊老化細胞（分裂が停止し、体内に蓄積する細胞）に着目してキンミズヒキの研究をおこない論文報告された（PubMed及び医中誌Webの掲載情報に基づく）

※加齢に伴い活気・活力の低下や疲れを感じやすい人

【概要】

【CMストーリー】

- CMタイトル ： ウェルエイジ プレミアム 「老化細胞に世界初＊の発見」篇 15秒 ／ 30秒- 出演 ： 井川遥さん- 楽曲 ： ケセラセラ- 歌・演奏 ： Mrs. GREEN APPLE- 放映開始日 ： 2026年5月19日（火）より順次放映- YouTube URL ：https://youtu.be/AI8_NhNBblw （30秒）https://youtu.be/4pwmziQQUrk （15秒）

ファンケルの研究員との対談を通じて、「老化細胞」をテーマにした最先端研究に触れる井川遥さん。研究員から「老化細胞に着目してキンミズヒキの研究を行い、世界初の発見をした」という説明を受けると、「そんな細胞があること自体、知らなかったです」と驚きの表情を見せます。さらに、「知らないうちに増えてしまうんですか？」と、自身の言葉で研究員に問いかけながら理解を深めていく井川さん。研究内容に真剣に耳を傾ける姿や、自然にこぼれるリアクションからは、本CMならではのリアリティが感じられます。対談を通して、ファンケルの研究や商品が目指す未来に触れた井川さんは、「未来に希望が持てますね」とコメント。年齢を重ねることに前向きなメッセージを届けるCMとなっています。

【撮影エピソード】

ファンケルの現在進行している研究内容を聞く中で、ご自身の私生活についても振り返る井川さん。「やっぱり体が健康であるからこそ、いろいろなことにチャレンジできるんだなと改めて思いました。だからこそ、ファンケルさんの研究にかける想い、情熱には感心しましたし、素敵な日本の未来が待っているのではとワクワクしました。」と難しい研究の内容にも期待感を膨らませながら、楽しげに会話を交わしていました。

【ウェルエイジ プレミアムについて】

本製品は、機能性関与成分「キンミズヒキ由来アグリモール類」の老化細胞（分裂が停止し、体内に蓄積する細胞）に働きかけることにより、「疲れを感じやすい中高年の一時的な疲労感を軽減し、前向きな気分を維持する」ことを世界で初めてヒト臨床試験で確認した機能性表示食品です。加齢に伴うお悩みの原因にアプローチし、はつらつと輝く日々をサポートする、年齢対策サプリメントです。

【井川遥さんプロフィール】

- 製品名 ： ウェルエイジ プレミアム【機能性表示食品】- 販売チャネル ： 通信販売、直営店舗、一般流通（一部）- 内容量 ： 30日分（30粒）- 価格（税込） ： 5,870円＜本体価格：5,436円＞- 目安量 ： 1日1粒- アレルゲン（28品目中） ： 該当なし- 機能性関与成分 1日1粒（275mg）当たり ： キンミズヒキ由来アグリモール類 0.2mg- 届出番号 ： J829- 機能性表示 ： 本品にはキンミズヒキ由来アグリモール類が含まれるので、活気・活力の低下や疲れを感じやすい中高年の前向きな気分（生き生きする、積極的な気分、活気がわいてくる、やる気）を維持する機能があります。また、日常生活における一時的な疲労感を軽減する機能があります。

1976年生まれ、東京都出身。2001年、俳優としてのキャリアをスタート。

以後さまざまなドラマ、映画、舞台で活躍を見せる。近年は母親や大人の女性、複雑な内面を持つ役柄など幅広い演技で注目されるとともに上品で親しみやすい存在感が人気。

「フリーター、家を買う。」（10）、「ガラスの家」（13）、ＮＨＫ連続テレビ小説「半分、青い。」（18）、同「おちょやん」（20）、「持続可能な恋ですか？～父と娘の結婚行進曲～」、「拾われた男」（22）、「罠の戦争」、「下剋上球児」（23）など、数多くのドラマに出演。また、映画『東京公園』（11）、『さかなのこ』（22）、『ショウタイムセブン』（25）、『アフター・ザ・クエイク』（25）、『見はらし世代』（25）、『平場の月』（25）などに出演。

ドラマ「田鎖ブラザーズ」に出演中。